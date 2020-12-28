В ВОЗ предрекли новые мутации коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Мутации коронавируса продолжаются, во Всемирной организации здравоохранения будут следить за новыми вариантами, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу технической организации подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове.
"Мутации продолжатся, мутация – это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", – сказала Ван Керкхове.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами COVID-19. Он отметил, что странам необходимо делиться информацией с другими государствами и организацией о новых штаммах.
Ранее Гебрейесус заявил, что необходимо быть готовым к новым пандемиям. Он подчеркнул, что эпидемии становятся жизненной реальностью.
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