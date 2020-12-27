Глава ВОЗ призвал готовиться к новым пандемиям

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мир быть готовым к новым пандемиям. Об этом он заявил в видеообращении на официальном YouTube-канале организации.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", – сообщил Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что за прошедший год эпидситуация "перевернулась с ног на голову".

"Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик", – пояснил Гебрейесус.

Глава ВОЗ попросил мировое сообщество извлечь уроки из произошедшей пандемии. Он отметил важность инвестиций, которые помогут нанести превентивный удар по чрезвычайным ситуациям и развить комплексы первичной медицинской помощи.

В своем выступлении Гебрейесус также добавил, что любые шаги по улучшению здоровья человека важно производить с учетом взаимосвязи между людьми, животными и планетой.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона назвали семь неочевидных симптомов коронавирусной инфекции. В перечень вошли головная боль, слабость, боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь.