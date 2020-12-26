Названы неочевидные симптомы коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали семь неочевидных симптомов коронавирусной инфекции, на которые жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study, сообщает Daily Express.

В перечень вошли головная боль и слабость как самые редкие признаки, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь.

В некоторых случаях коронавирус проявляется только в виде последних двух симптомов.

В материале говорится, что "традиционными" симптомами является затяжной кашель, высокая температура, а также потеря вкуса и обоняния.

Ранее заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на уличных мероприятиях. Специалист отметил, что любые скопления людей в условиях пандемии являются нежелательными. Такие действия могут нести потенциальную опасность как гражданину, так и окружающим. Эксперт добавил, что любые новогодние уличные мероприятия должны проводить работу таким образом, чтобы избежать большого скопления людей.