Эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях

Фото: AP/TASS/Alexander Zemlianichenko
Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на уличных мероприятиях. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист отметил, что любые скопления людей в условиях пандемии являются нежелательными. Такие действия могут нести потенциальную опасность как гражданину, так и окружающим.
"У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже", – заявил Горелов.
Эксперт добавил, что любые новогодние уличные мероприятия должны проводить работу таким образом, чтобы избежать большого скопления людей. Речь идет о катках, горках и аттракционах.
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению новогодних праздников. В частности, специалисты советовали поводить новогодние мероприятия на открытом воздухе.
Накануне вирусолог Александр Бутенко сравнил иммунитет против коронавируса после болезни и вакцинации. Отмечалось, что иммунная реакция проявляется как у переболевших пациентов, так и у прошедших вакцинацию граждан.
За последние сутки в России выявили 29 018 новых случаев коронавируса. При этом 4 543 заболевших COVID-19 не имели клинических проявлений инфекции.
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