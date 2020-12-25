В России выявили 29 018 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки зарегистрировали 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 4 543 выявленных заболевших COVID-19 не имели клинических проявлений инфекции.
На Москву пришлись 7 315 новых случаев, на Санкт-Петербург – 3 751, на Московскую область – 1 576, на Нижегородскую область – 505, на Псковскую область – 416, на Свердловскую область – 403, на Воронежскую область – 391, на Ростовскую область – 388, на Республику Карелия и Архангельскую область – 375.
Всего в России зарегистрировали 2 992 706 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста заболевших COVID-19 зафиксировали в Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл, а также в Новосибирской и Кемеровской областях.
За последние сутки 563 человека скончались от коронавируса. Всего в результате осложнений, вызванных COVID-19, в России умерли 53 659 пациентов.
Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ вылечились от коронавируса 27 397 человек. Всего за все время пандемии выздоровели 2 398 254 человека.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 50 тысяч столичных жителей записались на вакцинацию от коронавируса. Он напомнил, что получение прививки от COVID-19 осуществляется в 70 пунктах. Они будут работать и в праздничные дни, отметил глава города.
Собянин подчеркнул, что в Москве усиливаются риски заболевания коронавирусом. При этом он отметил, что столичные власти рассчитывают на стабилизацию ситуации с COVID-19.
В Москве еще 5 659 пациентов вылечились от COVID-19
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