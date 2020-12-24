Вирусолог оценил очередной антирекорд по числу зараженных COVID-19 в России и в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 заявил, что основной причиной очередного антирекорда по количеству заболевших в России и в Москве является нарушение гражданами санитарных норм.
24 декабря в стране зафиксирован очередной антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. В России число инфицированных за сутки достигло 29 935 человек, при этом на Москву пришлось 8 203 случая.
"Это значит, что люди не соблюдают никакие ограничительные меры и живут обычной жизнью. Так что такие цифры – это вполне ожидаемо", – заявил Скулачев.
По его словам, повода для паники здесь нет. Однако новый рекорд должен заставить граждан задуматься и повнимательнее относиться к здоровью – своему и окружающих.
При этом говорить о резком росте распространения коронавируса в России, по словам вирусолога, пока тоже рано. "По одному дню сказать сложно, потому что очень варьируются цифры количества зараженных в день. Но если посмотреть на тенденцию, то никакого снижения там точно пока не видно. А говоря о росте – нужно смотреть, что будет дальше. Пока об этом говорить рано", – заключил специалист.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.
Также стало известно, что в столице около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами первый раз в жизни.
Для желающих стать донорами плазмы каждый день с 9:00 до 19:00 работает горячая линия по телефону 8 (495) 870-45-16.
Сдать плазму могут вылечившиеся от COVID-19 граждане от 18 до 55 лет, чей вес составляет более 50 килограммов. После появления первых симптомов инфекции должно пройти пять недель. Среди противопоказаний наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса и вирусных гепатитов.
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