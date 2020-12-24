В столице около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами впервые

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами в первый раз в жизни. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Как уточняется, решение о переливании плазмы принимает врач в зависимости от клинической картины.

"Выяснилось, что только около 32% людей, сдавших антиковидную плазму, ранее уже были донорами крови или ее компонентов. Остальные 68% стали донорами впервые. Такие данные могут свидетельствовать, что именно пандемия коронавирусной инфекции подвигла людей становиться донорами, в частности донорами плазмы", – говорится в сообщении.

Для желающих стать донорами плазмы каждый день с 9:00 до 19:00 работает горячая линия по телефону 8 (495) 870-45-16.

Сдать плазму могут вылечившиеся от COVID-19 граждане от 18 до 55 лет, чей вес составляет более 50 килограммов. После появления первых симптомов инфекции должно пройти пять недель. Среди противопоказаний наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса и вирусных гепатитов.

Как ранее рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в новогодние праздники горячая линия по коронавирусу продолжит работать в прежнем режиме.

Помимо этого, в штатном режиме на вопросы будут отвечать сотрудники call-центра для доноров плазмы и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.