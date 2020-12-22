Москвичи сдали плазму с антителами к COVID-19 более 10,5 тысячи раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы сдали плазму с антителами к коронавирусу более 10,5 тысячи раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С апреля процедуру прошли 8 825 москвичей. Около 13,5% из них сделали это несколько раз.

У людей, переборовших COVID-19, антитела сохраняются в течение нескольких месяцев. Плазму можно сдавать до 20 раз в год с промежутком в две недели.

Клинический комитет решил, что плазма с антителами к коронавирусу может применяться для стационарного лечения пациентов в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Решение о ее переливании принимает лечащий врач в зависимости от клинической картины.

Благодаря такому методу лечения вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

Сдать плазму могут вылечившиеся от COVID-19 граждане от 18 до 55 лет, чей вес составляет более 50 килограммов. После появления первых симптомов инфекции должно пройти пять недель. Среди противопоказаний наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса и вирусных гепатитов.

За сдачу плазмы в качестве вознаграждения выплачивается пять тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей. В столице сдать плазму можно в восьми пунктах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса.

Она отметила, что побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.