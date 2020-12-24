Посвященный медикам поезд запустят в столичном метро в 2021 году

Фото: Дептранс Москвы

В столичном метро в будущем году планируют запустить тематический поезд, посвященный медикам, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Медики – главные герои этого года. Чтобы поблагодарить всех, кто продолжает на передовой сражаться с вирусом, в следующем году мы запустим тематический поезд на одной из линий метро. А его дизайн предлагаем выбрать вам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что горожане могут выбрать лучшую из четырех концепций на портале "Активный гражданин". Голосование будет проходить до конца января 2021 года.

Ранее сообщалось, что столичные медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получили государственные награды. Их вручил Сергей Собянин в Белом зале мэрии.

Мэр поблагодарил врачей за их работу в сложные времена и отметил, что нагрузка на здравоохранение в период пандемии выросла почти вдвое. Собянин уточнил, что половина московских врачей переболела коронавирусом в разной форме.