С начала пандемии в Москве провели более 370 тыс КТ-исследований

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 370 тысяч КТ-исследований на коронавирус провели в столичных медцентрах с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения в ЦФО Сергея Морозова.

По его словам, амбулаторные КТ-центры в столице открывают, когда растет число госпитализаций.

"Суммарно эти центры провели уже более 370 тысяч исследований пациентам, сняв нагрузку со стационаров", – уточнил специалист.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва совместно с МГУ разработала КТ-калькулятор. Эта нейронная сеть позволяет оценивать степень поражения легких.

Сообщалось, что данный сервис помогает медицинским работникам прогнозировать течение коронавируса.