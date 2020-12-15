В Москве представили калькулятор пневмоний на основе искусственного интеллекта

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В Москве представили нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Технология позволяет строить обучаемые модели на исторических данных болезни пациентов.

"Эта технология получилась адаптируемая с точки зрения того, что она позволяет варьировать ввод, объем и состав данных о конкретном пациенте, о котором мы хотим получить прогноз", – пояснил профессор, завкафедрой интеллектуальных информационных технологий факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Игорь Машечкин.

По его словам, точность технологии по усеченному объему данных физикального осмотра и данных общего клинического анализа крови составляет порядка 90%.

Главный внештатный специалист Москвы по лучевой и инструментальной диагностике, директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов отметил, что технология позволит определить группу пациентов, которые не нуждаются в КТ-исследовании.

Он подчеркнул, что это не является инструментом диагностики COVID-19 и прежде всего технология предназначена для врачей.

Ранее сообщалось об открытии в Москве уникального сервиса оценки тяжести пневмонии по анализу крови. Сервис создан на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек.

КТ-калькулятор уже встроен в московскую систему ЕМИАС. Кроме того, к нему могут получить доступ врачи из других регионов на портале ct.emias.mos.ru.