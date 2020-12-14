Почти 355 тыс КТ-исследований провели в амбулаторных центрах столицы с начала апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичных амбулаторных КТ-центрах, организованных весной на базе поликлиник на фоне распространения коронавируса, к настоящему моменту провели уже почти 355 тысяч исследований для пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
"В конце ноября для усиления поликлинического звена в Москве было дополнительно открыто 12 новых КТ-центров. В них же пациентам бесплатно выдают необходимые лекарства. Помимо проведения непосредственно КТ-исследования, все пациенты попадают на консультацию врача, а также на дополнительные обследования – ЭКГ, анализы крови и ПЦР-тест на коронавирус", – говорится в сообщении.
Как уточняется, пациенты с коронавирусом, которые нуждаются в лекарствах, препараты получают бесплатно.
Ранее сообщалось, что московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах. Отмечалось, что в столице благодаря организации таких центров удалось обеспечить быструю и доступную диагностику тех, у кого имелось подозрение на коронавирус, а также избежать тяжелых случаев и снизить нагрузку на стационары.
Амбулаторные КТ-центры создавались в Москве на базе городских поликлиник еще в апреле. Исследования, которые там проводятся, позволяют на ранних этапах обнаружить коронавирус и тем самым максимально быстро начать лечение.
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