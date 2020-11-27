В Москве лекарства от COVID-19 будут выдавать бригады скорой помощи

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Столичные власти решили, что лекарства против коронавируса будут выдавать и сотрудники скорой помощи, выезжающие к больным пациентам на дом, сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что препараты будут давать, если человек отказывается от госпитализации или если она не требуется по состоянию здоровья.

"Людям этой категории работники скорой помощи будут выдавать лекарства. И не будет теряться время на ожидание врача из поликлиники", – сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в столице зарегистрировали 7 918 новых случаев коронавируса. В городе госпитализировали еще 1 549 человек. На ИВЛ в больницах находится 421 человек.

В России за последние сутки зафиксировано 27 543 новых случая коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений выявлен 6 241 случай (22,6%). Об этом сообщает Оперативный штаб.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев. За весь период по России умерли 38 558 человек. За 24 часа выписали 26 682 человека. За весь период – 1 712 174.