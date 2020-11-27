В Москве лекарства от COVID-19 будут выдавать бригады скорой помощи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные власти решили, что лекарства против коронавируса будут выдавать и сотрудники скорой помощи, выезжающие к больным пациентам на дом, сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что препараты будут давать, если человек отказывается от госпитализации или если она не требуется по состоянию здоровья.
"Людям этой категории работники скорой помощи будут выдавать лекарства. И не будет теряться время на ожидание врача из поликлиники", – сказала Ракова.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в столице зарегистрировали 7 918 новых случаев коронавируса. В городе госпитализировали еще 1 549 человек. На ИВЛ в больницах находится 421 человек.
В России за последние сутки зафиксировано 27 543 новых случая коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений выявлен 6 241 случай (22,6%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев. За весь период по России умерли 38 558 человек. За 24 часа выписали 26 682 человека. За весь период – 1 712 174.
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: