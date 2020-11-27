В Москве за сутки госпитализировали 1 549 пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в столице зарегистрировали 7 918 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
В городе госпитализировали еще 1 549 человек. На ИВЛ в больницах находится 421 человек.
Согласно статистике, 10,7% среди заболевших – дети, 42,8% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, 10,9% – люди от 66 до 79 лет, 4,3% –люди старше 80 лет.
В России за последние сутки зафиксировано 27 543 новых случая коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений выявлен 6 241 случай (22,6%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев. За весь период по России умерли 38 558 человек. За 24 часа выписали 26 682 человека. За весь период – 1 712 174.
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
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