Москва открыла уникальный сервис по определению тяжести пневмонии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Москва открыла уникальный сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови. Сервис создан на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, КТ-калькулятор разработан совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова и является нейронной сетью для оценки степени поражения легких.

"Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов", – пояснил градоначальник.

Он отметил, что нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0–1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3–4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшем лечении.

Собянин также рассказал, что КТ-калькулятор уже встроен в московскую систему ЕМИАС. Кроме того, к нему могут получить доступ врачи из других регионов на портале ct.emias.mos.ru.

В основе системы, по словам главы города, лежат технологии искусственного интеллекта. Это позволит по мере накопления новых данных совершенствовать КТ-калькулятор.

"Новая цифровая технология спасет немало жизней людей", – сообщил мэр.

По данным на 14 декабря, в столичных амбулаторных КТ-центрах, организованных весной на базе поликлиник на фоне распространения коронавируса, провели уже почти 355 тысяч исследований для пациентов с COVID-19. Помимо проведения непосредственно КТ-исследования, все пациенты попадают на консультацию врача, а также на дополнительные обследования – ЭКГ, анализы крови и ПЦР-тест на коронавирус.

Кроме того, московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах. Отмечалось, что в столице благодаря организации таких центров удалось обеспечить быструю и доступную диагностику тех, у кого имелось подозрение на коронавирус, а также избежать тяжелых случаев и снизить нагрузку на стационары.

Амбулаторные КТ-центры создавались в Москве на базе городских поликлиник еще в апреле. Исследования, которые там проводятся, позволяют на ранних этапах обнаружить коронавирус и тем самым максимально быстро начать лечение.

