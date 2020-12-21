Собянин вручил награды медикам за борьбу с пандемией коронавируса

18:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Столичные медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получили государственные награды. Их вручил мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале мэрии.
Градоначальник поблагодарил врачей за их работу в сложные времена и отметил, что нагрузка на здравоохранение в период пандемии выросла почти вдвое.
"Для спасения жизней вам пришлось подбирать лучшие методики лечения. Далеко не все способны принимать на себя такие решения и ответственность", – отметил мэр.
Собянин уточнил, что половина московских врачей переболела коронавирусом в разной форме. Он также добавил, что в весенний период пандемии в столице было задействовано 26 тысяч больничных коек.
"Тогда нам казалось, что самое сложное позади и мы практически победили пандемию. Но осенью мы снова столкнулись с трудностями. Но за это время у нас появились новые ковидные госпитали, новые алгоритмы и технологии лечения. И сегодня мы с меньшим количеством коечного фонда, с меньшим количеством врачей, которые работают в стационаре, справляемся с большей нагрузкой, чем была весной", – сказал он.
Орденом Пирогова были награждены 35 столичных медиков, еще 10 – медалью Луки Крымского. Всего в этом году данные награды получили 389 московских медиков.
Ранее Сергей Собянин поблагодарил сотрудников штаба социальной службы за работу в госпиталях для пациентов с коронавирусом.
По словам главы города, в резервных госпиталях работают не только врачи, но и специалисты соцслужбы. Они организуют уборку и дезинфекцию, питание врачей и пациентов, контролируют исправное функционирование всех систем.
Московские медики вылечили от коронавируса еще 5 821 пациента
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