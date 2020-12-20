Собянин поблагодарил штаб соцслужбы за работу в госпиталях для пациентов с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников штаба социальной службы за работу в госпиталях для пациентов с коронавирусом. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам главы города, в резервных госпиталях работают не только врачи, но и специалисты соцслужбы. Они организуют уборку и дезинфекцию, питание врачей и пациентов – контролируют исправное функционирование всех систем.

Собянин отметил заслуги Павла Хлопонина, который возглавляет штат в госпитале в Сокольниках.

"Его команда собирает пожелания пациентов, передает им посылки, оборудовала систему "умный дом", которая поддерживает нужную температуру", – пояснил мэр.

Также глава города рассказал об Оксане Ханнановой, которая возглавляет штаб на ВДНХ. По словам Собянина, она отвечает за питание питание и уборку, работу складов, вентиляцию, отопление.

"Спасибо всем, кто помогает медикам в эти дни! Вы разгрузили врачей, освободили их от хозяйственных дел и дали возможность сосредоточиться на главном – спасении жизней", – заключил Собянин.

Ранее глава города рассказал о новом сервисе "КТ-Калькулятор", с помощью которого можно отслеживать состояние человека с пневмонией.