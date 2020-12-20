Собянин рассказал о сервисе "КТ-Калькулятор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом сервисе "КТ-Калькулятор", с помощью которого можно отслеживать состояние человека с пневмонией.

"Для здоровья человека вредно каждый день делать КТ. Но есть те, для кого важен постоянный контроль за состоянием. Сейчас без КТ можно с вероятностью 90% сказать, болеет человек пневмонией или нет, какой у него уровень пневмоний", – рассказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва совместно с МГУ разработала КТ-калькулятор. Эта нейронная сеть позволяет оценивать степень поражения легких. Сообщалось, что данный сервис помогает медицинским работникам прогнозировать течение коронавируса.