Анастасия Ракова вручила награды московским врачам за борьбу с COVID-19

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Москвы"

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила медикам награды за вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Анастасии Раковой.

"Мы все вспоминаем прошедший год, он для всех стал неожиданным. Московские медики первыми в России столкнулись с пандемией. Это касается не только тех, кто работает в красной зоне, но и тех, кто остался на основном медицинском фронте – в сфере оказания других видов медицинской помощи", – сказала Ракова.

По ее словам, пандемия длится почти год, и власти города не могли оставить москвичей без плановой медпомощи. Она отметила, чт на медиков легла двойная нагрузка: им пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют труд.

Указом президента РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова наградили 40 московских врачей. Медалью Луки Крымского наградили пять медсестер городских стационаров.

Ранее сообщалось, что столичные медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получили государственные награды. Их вручил мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале мэрии.

Глава города поблагодарил врачей за их работу в сложные времена и отметил, что нагрузка на здравоохранение в период пандемии выросла почти вдвое. Собянин уточнил, что половина московских врачей переболела коронавирусом в разной форме. Он также добавил, что в весенний период пандемии в столице было задействовано 26 тысяч больничных коек.