Кабмин подготовил постановление об удвоенных выплатах медикам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Правительство РФ подготовило постановление об удвоении выплат медработникам, которые будут работать с больными коронавирусом в новогодние праздники.
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
"Президент сообщил о решении удвоить размер специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников. Правительством подготовлено соответствующее постановление", – отметил Мишустин.
Также сообщается, что медработники смогут получить повышенную выплату уже в январе.
Удвоить доплаты медикам, которые будут работать с коронавирусом в новогодние праздники, поручил президент России Владимир Путин. Он отметил, что двойная оплата распространяется на работу в выходные и праздничные дни, однако выплаты не подпадали под этот пункт.
Ранее сообщалось, что Минздрав держит на контроле ситуацию с дополнительными выплатами медикам. В конце ноября кабмин выделил 10 миллиардов рублей на материальное стимулирование медработников. Кроме того, 1 миллиард рублей планировалось выделить на доплаты студентам-медикам.
До этого появлялись сообщения, что в некоторых городах врачи не получают надбавки за работу с больными коронавирусом. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал проверить эту информацию.
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