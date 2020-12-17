Путин пообещал проверить данные о невыплатах медикам надбавок в ряде регионов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Владимир Путин пообещал проверить информацию о том, что в некоторых городах медицинские работники не получают надбавки за работу с больными COVID-19. Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены и связаны с закупкой СИЗ, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с ковидом", – отметил президент.
Он подчеркнул, что 5 миллиардов были выделены на то, чтобы бесплатно выдавать лекарства тем, кто лечится на дому.
"Что касается Рязанской области, знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему там до сих пор людям не дают лекарственные препараты, непонятно. Обязательно будем с этим разбираться", – уточнил президент, отвечая на просьбу волонтера call-центра разобраться с рядом регионов, в которых медики не получили выплаты за работу с больными, а сами пациенты продолжают лечиться от COVID-19 за свои деньги.
Ранее правительство России по поручению Путина выделило 10 миллиардов рублей на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Также кабмин выделил один миллиард рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в медучреждениях.
Сообщалось, что социальные выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены до конца 2021 года. Ежемесячные выплаты продлеваются до 31 декабря 2021 года.
На дополнительные выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также те, кто контактирует с такими пациентами при выполнении должностных обязанностей.
Также в категорию людей, которым полагаются выплаты, входит средний и младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.
На доплаты медикам до конца года будет выделено 10 млрд рублей
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