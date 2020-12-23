Путин поручил удвоить доплаты медикам за борьбу с COVID-19 в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин заявил, что в продолжительные новогодние каникулы медики, которые работают с пациентами с COVID-19, должны получить выплаты в двойном размере. Об этом президент РФ заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, действующие нормы Трудового кодекса подразумевают двойную оплату за работу в выходные и праздничные дни, однако это не распространяется на дополнительные выплаты.

"В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", – подчеркнул президент.

Ранее глава государства поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем на региональном уровне. Он объяснил, что на федеральном это уже сделать невозможно, однако идея актуальная из-за своеобразного характера рабочего дня в последний день года.