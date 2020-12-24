В России выявили 29 935 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 4 512 (15,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 8 203 случая, на Санкт-Петербург – 3 756, на Московскую область – 1 538, на Нижегородскую область – 502, на Псковскую область – 442, Свердловскую область – 418, Воронежскую область – 393, Архангельскую область – 385, Ростовскую область – 383, Карелию – 377, Вологодскую область – 369, Крым – 355, Хабаровский край – 342, Пермский край – 330, Красноярский край – 329.
Всего в РФ зарегистрировано 2 963 688 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях.
За последние сутки подтверждено 635 летальных случаев, за весь период по стране от коронавируса умерли 53 096 человек. За прошедшие сутки были выписаны 26 890 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 370 857 человек.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве от коронавирусной инфекции привились уже 25 тысяч человек. Мэр отметил, что всего на вакцинацию записались уже 40 тысяч москвичей. Он напомнил, что с понедельника в систему по вакцинации дополнительно внесены такие отрасли, как промышленность, энергетика, транспорт.
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