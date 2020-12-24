8 203 новых случая COVID-19 обнаружили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве зарегистрировали 8 203 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в столичном Оперштабе.

1 772 заболевших COVID-19 госпитализировали за минувшие 24 часа. В то же время 1 858 человек выписали из больниц. 504 пациента находятся на аппарате ИВЛ.

Сообщается, что больше всего заболевших коронавирусом среди лиц в возрасте от 18 до 45 лет (41,8%). 32,8% заразившихся COVID-19 – люди от 46 до 65 лет, 11,3% – от 66 до 79 лет, 9,3% – до 18 лет, 4,8% – старше 80 лет.

В Оперштабе отметили, что все заболевшие коронавирусом, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего в России за последние сутки обнаружили 29 935 новых случаев коронавирусной инфекции. Помимо Москвы, больше всех заболевших COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге, а также Московской, Нижегородской и Псковской областях. Всего за все время пандемии на территории РФ зафиксировали 2 963 688 случаев коронавируса.