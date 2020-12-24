Более 50 тыс москвичей записались на вакцинацию от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что свыше 50 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса в столице.

"На сегодняшний день записались уже более 50 тысяч. Идет спокойная запись", – отметил глава города в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин напомнил, что 70 столичных прививочных пунктов будут работать и в праздничные дни. В связи с этим запись на вакцинацию будет производиться и в новогодние праздники, заявил глава города.

Он добавил, что в случае возникновения необходимости будут открыты еще 70 прививочных пунктов, которые в настоящее время находятся в резервном фонде.

Ранее Собянин заявил, что в Москве развернули дополнительные мощности для лечения пациентов с коронавирусом. По его словам, таким образом столичные власти намерены подстраховать ситуацию с COVID-19 в столице.

Градоначальник подчеркнул, что в Москве усиливаются риски заболеть коронавирусом. При этом он отметил, что столичные власти рассчитывают на стабилизацию ситуации с COVID-19.

За последние сутки в столице зафиксировали 8 203 новых случая коронавируса. 1 772 заболевших COVID-19 были госпитализированы. 504 человека находятся на аппарате ИВЛ. В то же время из столичных больниц выписали 1 858 пациентов за минувшие 24 часа.