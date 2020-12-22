Собянин рассказал о росте заболеваемости в Москве за последнюю неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 5%.

"На период неделю тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12%, но последняя неделя опять показала рост в 5%. И еженедельно продолжается рост госпитализаций", – заявил мэр Москвы на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Собянин подчеркнул, что сейчас функционирует 18 тысяч единиц коечного фонда для противодействия COVID-19. Он сообщил, что сейчас 30% коек свободно и это позволяет говорить о том, что система здравоохранения справляется с огромной нагрузкой.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 7 237 новых случаев коронавирусной инфекции. 1 844 пациента с COVID-19 госпитализировали. На аппаратах ИВЛ находятся 500 человек.

С 21 декабря в Москве открыли возможность вакцинации от коронавируса для сотрудников промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации. В столице действуют 70 прививочных кабинетов на базе городских поликлиник. Впоследствии планируется увеличить их численность до 170.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что количество пациентов с коронавирусом в острой фазе не снижается. Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 более контролируемая в тех регионах, где применяются ограничения.