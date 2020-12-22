Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 844 пациента с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 500 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в столице выявили 7 237 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 38,6% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 32,1%.

Около 13,8% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4,9% из них старше 80 лет. Еще 10,6% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

В России за последние сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса. В 5 678 (19,7%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 2 906 503 случая коронавируса.

