В Минздраве заявили, что число пациентов с COVID-19 в острой фазе не снижается

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Число пациентов с COVID-19 в России, у которых заболевание находится в активной фазе, пока не снижается, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Он обратил внимание, что ситуация с коронавирусом более контролируемая в тех регионах, где эффективно применяются ограничения.

В России за последние сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса. В 5 678 (19,7%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришлось 7 237 случаев.

Всего в РФ зарегистрировано 2 906 503 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, республиках Тыва и Алтай.

За последние сутки подтвержден 561 летальный случай, за весь период по стране от коронавируса умерли 51 912 человек. За прошедшие сутки были выписаны 24 158 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 319 520 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне, уточнив, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.

