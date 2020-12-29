Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 865 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 539 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в столице выявлен 5 641 новый случай коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 39,2% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 32,3%.

Около 12,5% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4,6% из них – старше 80 лет. Еще 11,4% из числа заболевших – дети.

Также в Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России подтвердили 27 002 случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста больных COVID-19 сохраняются в Республике Алтай и Республике Тыва – по 0,2%.

