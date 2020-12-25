Попова заявила, что в России знают, как победить COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские специалисты выработали огромный опыт борьбы с COVID-19 за время пандемии, поэтому они отлично знают, как победить коронавирус, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Конечно же, самые первые шаги и дальнейшие наши действия были направлены на сохранение здоровья людей, на сбережение здоровья людей. И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать и могу сказать вместе с моими коллегами, практиками, учеными, что мы знаем, как его [коронавирус] победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания", – сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Ранее Попова заявила, что российские тесты на коронавирус выявляют любые штаммы инфекции. Также она отметила, что РФ входит в тройку стран – лидеров по количеству проводимых тестирований на 100 тысяч населения.
Как сообщалось, все лаборатории Роспотребнадзора переведены на усиленный режим работы, чтобы обеспечить возможность граждан протестироваться на коронавирус в новогодние каникулы.
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