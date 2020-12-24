В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового штамма COVID-19. С такой идеей он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что многие государства, в том числе Россия, уже приняли решение ограничить полеты в Великобританию, где и обнаружили новый штамм.

По его мнению, если прекратить авиасообщение со всеми странами, получится не допустить распространения передачи нового вируса на территории России и поддержать существующую положительную динамику борьбы с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма коронавируса в РФ. При этом она уточнила, что в РФ выявлены 1 424 мутации инфекции.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19.

Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре. Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала страны проанализировать информацию по новому штамму коронавируса. Она отметила, что на основе собранных данных каждое государство должно предпринять индивидуальное решение по поводу ограничения авиасообщения.