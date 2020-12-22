Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено мутаций коронавируса, схожих со штаммом из Великобритании.

В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 она уточнила, что в РФ выявлены 1 424 мутации инфекции.

"Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку. – Прим. ред.) и патогенности", – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что российская вакцина от коронавируса будет эффективна против штамма, который распространяется в Великобритании.

Попова также заявила, что Роспотребнадзор уже запросил у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей Великобритании данные по названной мутации.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты коронавируса.

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов накануне заявил, что российские вариации коронавируса не представляют повышенной угрозы. Он отметил, что изменения в разных штаммах COVID-19 ограничены и отличаются примерно на одну десятую процента.

