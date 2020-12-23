Все лаборатории Роспотребнадзора переведены в усиленный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Все лаборатории Роспотребнадзора переведены на усиленный режим работы, чтобы обеспечить возможность граждан протестироваться на коронавирус на новогодних каникулах, сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

"На период праздников мы организовали усиленный рабочий режим для всех лабораторий Роспотребнадзора. Мы не просто сохранили режим – мы его усилили с тем, чтобы у каждого была возможность для того, чтобы тестироваться в тот момент, когда назначит врач, с тем, чтобы мы не пропустили какой-либо случай", – передает слова Поповой РИА Новости.

Также она заявила, что РФ входит в тройку стран-лидеров по количеству проводимых тестирований на 100 тысяч населения.

Ранее Попова сообщила, что Роспотренадзор подготовил рекомендации по проведению новогодних праздников. По ее словам, новогодние мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе, а количество участников должно быть до 50 человек. Также на них необходимо соблюдать масочный режим.