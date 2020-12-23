Все лаборатории Роспотребнадзора переведены в усиленный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Все лаборатории Роспотребнадзора переведены на усиленный режим работы, чтобы обеспечить возможность граждан протестироваться на коронавирус на новогодних каникулах, сообщила руководитель ведомства Анна Попова.
"На период праздников мы организовали усиленный рабочий режим для всех лабораторий Роспотребнадзора. Мы не просто сохранили режим – мы его усилили с тем, чтобы у каждого была возможность для того, чтобы тестироваться в тот момент, когда назначит врач, с тем, чтобы мы не пропустили какой-либо случай", – передает слова Поповой РИА Новости.
Также она заявила, что РФ входит в тройку стран-лидеров по количеству проводимых тестирований на 100 тысяч населения.
Ранее Попова сообщила, что Роспотренадзор подготовил рекомендации по проведению новогодних праздников. По ее словам, новогодние мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе, а количество участников должно быть до 50 человек. Также на них необходимо соблюдать масочный режим.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: