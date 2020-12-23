Попова заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России замедляется рост заболеваемости коронавирусом.
"В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр", – сказала Попова на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Она выразила удовлетворение в связи с тем, что к новогодним праздникам страна подходит с такой тенденцией. Вместе с тем она отметила, что в разных регионах ситуация с коронавирусом неоднородная.
Ране Владимир Путин отметил, что в стране по-прежнему сохраняются риски борьбы с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 только началась. До этого Путин заявил, что коронавирус стал вызовом для России, однако он не отменил повестку развития страны.
За последние сутки в РФ зарегистрировали 27 250 новых случаев COVID-19. Всего на территории страны за все время пандемии зафиксировали 2 933 753 заболевших коронавирусом.
Власти Москвы заявили, что победа над пандемией в столице возможна к концу весны
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