Ресторану Balagan грозит штраф до 1 млн рублей за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Клубу-ресторану Balagan грозит штраф за закрытую вечеринку после полуночи. Об этом сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.
Заведение расположено по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 16. Михайлов рассказал, что в ресторане не соблюдались масочно-перчаточный режим и социальная дистанция.
Инспектор уточнил, что за данное нарушение заведение могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или закрыть на 90 суток, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что за нарушение мер профилактики распространения коронавируса в Москве приостановили работу 56 кальянных. В частности, специалисты Роспотребнадзора проверили кальянную "Мята Lounge" на Воронцовской улице.
В заведении был нарушен указа мэра Москвы, по которому установлен запрет на курение кальянов в общественных местах. Также в заведении не выполняли санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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