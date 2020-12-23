Работу 56 кальянных в Москве приостановили из-за нарушений мер против COVID-19

Фото: depositphotos/zeferli@gmail.com

За нарушение мер профилактики распространения коронавируса в Москве приостановили работу 56 кальянных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

14 декабря специалисты ведомства проверили кальянную "Мята Lounge" на Воронцовской улице. В заведении был нарушен указ мэра Москвы, по которому установлен запрет на курение кальянов в общественных местах. Также в заведении не выполняли санитарно-противоэпидемические мероприятия.

"Возбуждено дело об административных правонарушениях и принято решение о временном запрете деятельности заведения до решения суда", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее из-за нарушения антиковидных мер опечатали бар "Квартира" в Пресненском районе. Сообщалось, что заведение работало после 23:00. Посетители бара не соблюдали масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.