Бар "Квартира" в центре Москвы опечатали из-за нарушений мер профилактики COVID-19

Фото: facebook.com/управление Роспотребнадзора по г. Москве

Бар "Квартира" опечатали в Пресненском районе столицы из-за нарушений мер профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Бар работал после 23:00, а его посетители не соблюдали безопасную дистанцию и были без масок. Материалы дела в отношении ООО "ФДС" переданы в Пресненский районный суд Москвы для административного приостановления деятельности.

Ранее сообщалось, что ночной клуб Pravda на улице Правды, доме 24, строении 3, могут закрыть на три месяца за нарушения перчаточно-масочного режима. Там провели рейд во время концерта группы Sunsay.

Также клуб "ГлавClub" могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима. 19 декабря было проведено обследование концертной площадки "ГлавClub" во время концерта группы "Кровосток".