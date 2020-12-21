Бар "Квартира" в центре Москвы опечатали из-за нарушений мер профилактики COVID-19

Фото: facebook.com/управление Роспотребнадзора по г. Москве
Бар "Квартира" опечатали в Пресненском районе столицы из-за нарушений мер профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Бар работал после 23:00, а его посетители не соблюдали безопасную дистанцию и были без масок. Материалы дела в отношении ООО "ФДС" переданы в Пресненский районный суд Москвы для административного приостановления деятельности.
Ранее сообщалось, что ночной клуб Pravda на улице Правды, доме 24, строении 3, могут закрыть на три месяца за нарушения перчаточно-масочного режима. Там провели рейд во время концерта группы Sunsay.
Также клуб "ГлавClub" могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима. 19 декабря было проведено обследование концертной площадки "ГлавClub" во время концерта группы "Кровосток".
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