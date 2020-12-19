Роспотребнадзор опечатал магазин "Перекресток" в СЗАО за нарушение антиковидных мер

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Столичное управление Роспотребнадзора опечатало магазин "Перекресток" на северо-западе Москвы после выявления случаев COVID-19 среди сотрудников, а также из-за нарушения мер антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при проведении эпидемиологического расследования в магазине было установлено, что в магазине не измеряют температуру сотрудникам и не отстраняют от работы лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в производственных цехах, где зарегистрирован случай COVID-19 отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха. Также там не было графиков проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.

Помимо этого, в горячем и мясном цехах были не вымыты полы, а коврики на входе не смочены дезраствором. Замороженные креветки в торговом зале находились в неупакованном виде.

Ранее сообщалось, что бар "Квартира", расположенный в Пресненском районе столицы, могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19. Заведение находится по адресу улица Рочдельская, дом 15.