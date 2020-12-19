Бар "Квартира" могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Фото: Оперштаб Москвы
Бар "Квартира", расположенный в Пресненском районе столицы, могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Козлов.
По его словам, сотрудники ОАТИ и полицейские проверили бар по адресу улица Рочдельская, дом 15.
"Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло. Все факты нарушений были зафиксированы", – приводит слова Козлова Агентство "Москва".
По его словам, заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее нарушения антиковидных мер выявили в БЦ "Яуза". Инспекторы установили, что в помещении центра по адресу улица Малахитовая, дом 27, строение 1, не соблюдался масочно-перчаточный режим. В настоящее время данные о нарушениях передали в соответствующее ведомство для принятия дальнейших мер.
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