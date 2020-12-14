Почти 100 тысяч нарушений самоизоляции зафиксировали в Москве с апреля

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Около 98 тысяч жителей Москвы нарушили режим обязательной самоизоляции с апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова.

По его словам, самоизоляция людей с диагностированным коронавирусом – это обязательное условие противостояния распространению COVID-19. Для того чтобы обезопасить москвичей, соблюдение инфицированными обязательной самоизоляции постоянно контролировалось.

"Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 97 тысяч граждан", – сообщил Данчиков.

Также он сообщил, что к администраций ответственности за нарушение антиковидных мер с начала осени привлекли около 19 тысяч организаций, работу части из них приостановили в связи с повторными нарушениями.

"Организации и предприятия обязаны обеспечивать соблюдение всех санитарных требований и требований, установленных указами мэра Москвы, на своей территории, в том числе использование масок и перчаток работниками и посетителями", – пояснил Данчиков.

Ранее стало известно, что более 126 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили в Москве за осень. Также сообщалось, что с начала ноября количество нарушений масочно-перчаточного режима в Москве выросло в 1,5 раза.