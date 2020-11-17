Более 126 тыс нарушений масочно-перчаточного режима выявили в Москве за осень

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
С начала ноября количество нарушений масочно-перчаточного режима в Москве выросло в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного Главного контрольного управления Евгения Данчикова.
Он заявил, что всего в городе с начала осени зафиксировали свыше 126 тысяч случаев отсутствия средств индивидуальной защиты. По словам Данчикова, как правило, их обнаруживают в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, что в столице за сентябрь и октябрь обнаружили свыше 66 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.
Также, по словам Данчикова, с начала ноября в Москве обнаружили более тысячи нарушений режима обязательной самоизоляции. Речь идет о тех, кто должен был сидеть дома из-за заболевания коронавирусом.
"За весь период действия режима повышенной готовности более 91 тысячи граждан нарушили соблюдение обязательной изоляции", – заявил Данчиков.
Специалисты регулярно проводят проверки общественных мест с целью выявления лиц, у которых отсутствуют средства индивидуальной защиты. В частности, 15 ноября был осуществлен рейд в ряд торговых центров севера Москвы. Сообщалось, что в результате обследования выявили 33 нарушения масочно-перчаточного режима.
Ранее проверку провели в торговых центрах ЗАО. Рейд провели в "Западном", "Звездочке" и "Шолохове". По итогам проверки выявили 38 нарушителей масочно-перчаточного режима.
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