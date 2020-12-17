В бизнес-центре "Яуза" выявили нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная инспекция по контролю за объектами недвижимости столицы обнаружила нарушения антиковидных мер в БЦ "Яуза". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы установили, что в помещении центра по адресу улица Малахитовая, дом 27, строение 1, не соблюдался масочно-перчаточный режим.

В настоящее время данные о нарушениях передали в соответствующее ведомство для принятия дальнейших мер.

Ранее свыше 300 тысяч человек нарушили правила санитарной безопасности в Москве и получили штрафы. Также за весь период было зафиксировано 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей.