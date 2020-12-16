Более 300 тыс человек в Москве оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Свыше 300 тысяч человек нарушили правила санитарной безопасности в Москве и получили штрафы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
"За весь период зафиксировано более 300 тысяч нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении двухсот юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности", – отметил он.
Ранее стало известно, что за нарушение мер профилактики коронавируса могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей торговый центр "Охотный ряд". Это связано с тем, что в нем не приняли достаточные меры по соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты.
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что ежедневно фиксируются около 1,5 тысячи нарушений масочно-перчаточного режима в общественных местах в Москве. Он отметил, что половина из 200 предприятий, которые нарушали правила санитарной безопасности, впоследствии возобновляли свою работу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: