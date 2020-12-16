Более 300 тыс человек в Москве оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 300 тысяч человек нарушили правила санитарной безопасности в Москве и получили штрафы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".

"За весь период зафиксировано более 300 тысяч нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении двухсот юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности", – отметил он.

Ранее стало известно, что за нарушение мер профилактики коронавируса могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей торговый центр "Охотный ряд". Это связано с тем, что в нем не приняли достаточные меры по соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что ежедневно фиксируются около 1,5 тысячи нарушений масочно-перчаточного режима в общественных местах в Москве. Он отметил, что половина из 200 предприятий, которые нарушали правила санитарной безопасности, впоследствии возобновляли свою работу.