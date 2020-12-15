Число нарушений масочно-перчаточного режима в Москве превысило 285 тыс

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С начала действия масочно-перчаточного режима москвичи нарушили его 285,5 тысячи раз, нарушение антиковидных мер допустили более 37 тысяч организаций и предприятий, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"За весь период действия режима повышенной готовности, начиная с 12 мая 2020 года, было выявлено более 285,5 тысячи нарушений перчаточно-масочного режима гражданами. На данный момент мы ежедневно фиксируем около полутора тысяч нарушений перчаточно-масочного режима в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте", – приводит слова Немерюка ТАСС.

По его данным, за повторные нарушения эпидемиологических ограничений с момента их введения в Москве была приостановлена деятельность более 200 организаций и предприятий. Около половины этих организаций устранили допущенные нарушения и возобновили работу.

"В Москве регулярно проводятся проверки организаций и предприятий на предмет соблюдения санитарных требований для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. За весь период действия режима повышенной готовности зафиксировано более 37 тысяч подобных нарушений", – сказал Немерюк.

Ранее Немерюк заявил, что власти столицы посоветовали торговым центрам и магазинам увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни. По его словам, в ТЦ обязательно должны соблюдаться санитарные требования.