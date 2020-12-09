Власти столицы порекомендовали ТЦ увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни

Фото: The City/Михаил Голденков
Власти столицы посоветовали торговым центрам и магазинам увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни. Об этом телеканалу "Россия-24" заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, в ТЦ обязательно должны соблюдаться санитарные требования. "Было рекомендовано торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий о том, как они будут обслуживать возросший трафик покупателей", – сообщил Алексей Немерюк. По его утверждению, главное, чтобы регулировались потоки людей в ТЦ, не было скопления горожан на кассах.
Еще руководитель департамента считает, что магазинам Москвы надо проработать различные акции в утренние и вечерние часы. "Ну и само собой соблюдать все меры, которые есть у Роспотребнадзора и которые относятся к предприятиям торговли", – подчеркнул Немерюк. В настоящий момент сфера услуг в городе продолжает работать бесперебойно, обратил внимание он.
Ранее Немерюк сказал, что власти столицы усилят контроль за соблюдением COVID-требований в магазинах, торговых центрах и рынках. Он говорил, что будут проводиться дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических требований на катках.
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