Власти Москвы усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19 в предновогодние дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы в предновогодние дни усилят контроль за соблюдением COVID-требований в магазинах, торговых центрах и рынках, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он также отметил, что будут проводиться дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических требований на катках, в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях.

Верховный суд РФ разрешил продавцам отказывать в обслуживании клиентам без масок. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

Масочно-перчаточный режим действует в Москве с 12 мая. Средства индивидуальной защиты обязательны в общественном транспорте и магазинах.