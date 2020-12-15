ТРЦ "Европейский" оштрафуют за нарушения мер профилактики COVID-19

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Администрации торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Европейский" у Киевского вокзала грозит штраф 1 миллион рублей или его закрытие на срок до 90 суток за несоблюдение мер профилактики коронавируса, сообщил замначальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

Он уточнил, что в результате рейда специалисты ОАТИ и сотрудники полиции установили, что на территории "Европейского" был недобросовестно организован режим социального дистанцирования и не было обеспечено должным образом соблюдение масочно-перчаточного режима среди посетителей и персонала.

"В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТРЦ "Европейский" приглашена в инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ", – сообщил Зинюшин.

Зинюшин пояснил, что штраф по факту выявленных нарушений может достичь 300 тысяч рублей. В случае выявления вреда здоровью человека вследствие этих нарушений штраф может вырасти до 1 миллиона рублей, а также суд может вынести решение о приостановке деятельности ТРЦ на 90 дней.

Ранее в ОАТИ сообщили, что цирк танцующих фонтанов "Аквамарин" в Театральном центре на Дубровке могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за нарушение ограничений по заполняемости зрительного зала в период пандемии COVID-19.