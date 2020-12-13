Цирк танцующих фонтанов в Москве могут оштрафовать за несоблюдение антиковидных мер

Фото: vk.com/circ_a
Цирк танцующих фонтанов "Аквамарин" в Театральном центре на Дубровке могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за нарушение ограничений по заполняемости зрительного зала в период пандемии COVID-19, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Яна Поповского.
"При проведении новогоднего звездного шоу "Москва – Кассиопея" в цирке танцующих фонтанов "Аквамарин" по адресу: ул. Мельникова, д. 7, стр. 1 были выявлены нарушения указов мэра Москвы №107 и №68, то есть было превышено число зрителей на мероприятии. Зал рассчитан на 1,2 тысячи человек, во время шоу ориентировочно там находились от 800 до 900 человек, то есть был заполнен почти весь зал. Тем самым был превышен порог 25%", – заявил Поповский.
Также он отметил, что в цирке были обнаружены единичные нарушения масочно-перчаточного режима – некоторые зрители находились в зале без перчаток.
"За выявленные нарушения в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ организации грозит штраф до 300 тысяч рублей", – уточнил Поповский.
Ранее в ОАТИ сообщили, что за нарушение антиковидных мер и работу в ночное время могут оштрафовать бар Memo Dine&Bar, где проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты.
Бар Memo Dine&Bar могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: