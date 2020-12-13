Цирк танцующих фонтанов в Москве могут оштрафовать за несоблюдение антиковидных мер

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Цирк танцующих фонтанов "Аквамарин" в Театральном центре на Дубровке могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за нарушение ограничений по заполняемости зрительного зала в период пандемии COVID-19, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Яна Поповского.

"При проведении новогоднего звездного шоу "Москва – Кассиопея" в цирке танцующих фонтанов "Аквамарин" по адресу: ул. Мельникова, д. 7, стр. 1 были выявлены нарушения указов мэра Москвы №107 и №68, то есть было превышено число зрителей на мероприятии. Зал рассчитан на 1,2 тысячи человек, во время шоу ориентировочно там находились от 800 до 900 человек, то есть был заполнен почти весь зал. Тем самым был превышен порог 25%", – заявил Поповский.

Также он отметил, что в цирке были обнаружены единичные нарушения масочно-перчаточного режима – некоторые зрители находились в зале без перчаток.

"За выявленные нарушения в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ организации грозит штраф до 300 тысяч рублей", – уточнил Поповский.

Ранее в ОАТИ сообщили, что за нарушение антиковидных мер и работу в ночное время могут оштрафовать бар Memo Dine&Bar, где проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты.