Бар в центре Москвы могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: instagram.com/memo.moscow

Московский бар могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19 и за работу в ночное время. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспекторп объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрия Комарова.

"В баре Memo Dine&Bar проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после 00:00. Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности", – сказал Комаров.

Он указал на несознательность артистов, уточнив, что их стремление к получению прибыли становится важнее безопасности людей.

Накануне сообщалось, что на входе в клуб Adrenaline Stadium, который ранее опечатали за нарушения антиковидных мер, неизвестные сорвали пломбы. Данным инцидентом займутся в ОВД САО. Также информация будет передана в Савеловский суд для приобщения к делу.

Также стало известно, что ресторан Bla Bla Bar могут закрыть на срок до 90 дней или оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. Специалисты выявили в заведении нарушения антиковидных мер во время концерта артиста Niletto, который состоялся 11 декабря.

