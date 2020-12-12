Клуб Adrenaline Stadium опечатают повторно из-за сорванных пломб

Фото: vk.com/adrenaline_stadium

На входе в клуб Adrenaline Stadium, который ранее опечатали за нарушения антиковидных мер, неизвестные сорвали пломбы. Об этом рассказал начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова.

"Расследование по срыву пломб будет вести полиция, было ли это случайно или преднамеренно. Судя по публикациям, которые есть в сети о ООО "Национальная концертная компания", можно предположить, что ими сорваны, но доказательная база – это функция управления внутренних дел", – приводит Агентство "Москва" слова специалиста.

По ее словам, данным инцидентом займутся в ОВД САО. Также информация будет передана в Савеловский суд для приобщения к делу.

Тарасова добавила, что "Национальная концертная компания" ранее получала административное взыскание за нарушения мер профилактики COVID-19. Решением суда деятельность клуба приостановили на 30 суток.

Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в Adrenaline Stadium 4 декабря во время концерта Валерия Кипелова. После этого здание опечатали. "В настоящее время пломбы по опечатыванию сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатывание", – добавила Тарасова.

Также стало известно, что ресторан Bla Bla Bar могут закрыть на срок до 90 дней или оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. Специалисты выявили в заведении нарушения антиковидных мер во время концерта артиста Niletto, который состоялся 11 декабря.

